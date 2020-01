A carregar o vídeo ...

É já uma espécie de tradição e, ao que parece, está aí para durar. Os Açores voltam a marcar presença no calendário das Red Bull Cliff Diving World Series, com a etapa do ilhéu de Vila Franca do Campo, em São Miguel, a estar agendada para 6 de setembro, anunciou esta semana a organização do mais 'louco' campeonato de saltos para a água do Mundo.