Antes do regresso à competição, previsto para 28 de agosto, Oslo recebeu um evento de demonstração que poderá dar origem a futuras etapas do Red Bull Cliff Diving World Series. A ação decorreu numa localização inédita, o edifício da ópera da capital norueguesa, e as imagens, como seria de esperar, são impressionantes.