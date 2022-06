Red Bull lança-se no mercado dos hipercarros: aí está o impressionante RB17

A carregar o vídeo ...

A Red Bull anunciou esta terça-feira a intenção de construir o seu primeiro hipercarro, o RB17, um modelo exclusivo, com apenas 50 exemplares, que custará mais de 5 milhões de euros e que começará a ter a sua produção de 2025.



Idealizado por Adrian Newey, o homem que está por trás do sucesso da equipa de Fórmula 1, e pela Red Bull Advanced Technologies, este RB17 será o primeiro hipercarro desenhado, desenvolvido e produzido pela marca, isto depois da colaboração já feita com a Aston Martin na criação do Valkyrie e do Valkyrie AMR Pro..



De acordo com dados apresentados, o RB17 contará com um motor V8, que fornecerá mais de 1115 cv de potência, o que deixa logo a garantia de que será um modelo em que a velocidade será... a principal nota de destaque.