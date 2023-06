A carregar o vídeo ...

Milhares de pessoas encheram este domingo a Avenida da Índia em Belém para vibrarem com a primeira edição do Red Bull Showrun Lisboa. A grande atração foi ver ao vivo David Coulthard a conduzir o RB7, o monolugar com que Sebastien Vettel venceu o seu último Mundial de Fórmula 1 pela Red Bull Racing. [Vídeo Record]