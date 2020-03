A carregar o vídeo ...

Com as competições no Brasil interrompidas devido ao coronavírus, o médio Pedrinho, reforço do Benfica, tem trabalhado em casa com a ajuda do seu pai, conforme mostrou o Corinthians nas redes sociais. "Com ajuda do pai, Pedrinho segue as orientações da comissão técnica alvinegra e está mantendo a forma física em sua residência. Se liga aí, Fiel!", escreveu o Timão.