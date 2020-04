Reformado furou quarentena na Argentina para fazer voo de parapente

A carregar o vídeo ...

Já vimos vários exemplos de pessoas que decidiram furar a quarentena imposta um pouco por todo o Mundo, mas os argentinos parecem estar a tentar ganhar essa 'luta' particular. Veja-se o mais recente episódio, protagonizado por um reformado de 68 anos, que farto de estar em casa decidiu sair para fazer um voo de parapente. O problema foi que a aventura foi detetada pelo seu vizinho (é que nem deu nas vistas nem nada...) e acabou denunciado às autoridades. Para piorar a violação do dever de confinamento, o infrator fazia ainda parte do grupo de risco, já que tem mais de 65 anos...