Reggie Cannon, lateral do Boavista, considera que os Estados Unidos têm uma equipa jovem e capaz de fazer uma boa prestação no Mundial'2022, destacando jogadores como Giovanni Reyna e Weston McKennie. O norte-americano abordou ainda a 'rivalidade' - que garante ser saudável - com Alireza, iraniano dos axadrezados e que deverá ser seu adversário na competição.