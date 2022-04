Reggie Cannon e a influência de Petit no Boavista: «Tem-nos ajudado a construir a mentalidade certa»

A carregar o vídeo ...

Reggie Cannon falou esta quinta-feira à comunicação social nos primeiros 15 minutos de treino aberto do Boavista. O norte-americano destacou o papel de Petit na evolução da equipa, revelou estar triste pela saída de Gustavo Sauer para o Botafogo e reconheceu que o verão pode proporcionar boas oportunidades para sair. E uma vez que Estados Unidos e Irão serão adversários no Mundial'2022, foi questionado acerca da 'rivalidade' com o iraniano Alireza, seu colega de balneário nos axadrezados.