Na Serie C italiana ficou definido que o Reggina 1914 seria campeão, assegurando, assim, a presença na Serie B, ao fim de seis anos. Os adeptos do clube saíram para a rua festejar esquecendo-se que o país foi um dos mais afetados do Mundo pela pandemia causada pelo novo coronavírus. Não houve distanciamento social e poucos usaram máscara... (Vídeo YouTube).