Regina Duarte furiosa com Maitê Proença em polémica entrevista: «Parem de desenterrar mortos»

A carregar o vídeo ...

Cantou música da ditadura militar, minimizou vítimas mortais do regime e enfureceu-se com Maitê Proença: aque a atriz e secretária Especial da Cultura do Brasil, Regina Duarte, deu à CNN Brasil esta quinta-feira está a correr mundo e terminou de forma polémica também. Regina Duarte recusou-se a responder a um apelo de Maitê e acusou os jornalistas de estarem a "desenterrar mortos" alegando que o vídeo da atriz era de há dois meses [Vídeo Twitter]