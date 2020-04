Reguilón disse que correr a "20 km/h é uma m..." e acabou 'apertado' em desafio

A carregar o vídeo ...

Sergio Reguilón deu que falar em Espanha durante o fim de semana , quando disse num programa de televisão que "correr a 20km/h na passadeira é uma m...". As palavras surpreenderam muitos dos corredores populares do país e levaram alguns até a deixar-lhe algumas críticas. Ora, as mesmas declarações valeram também ao jogador do Sevilha um desafio arrojado lançado por Álvaro Arbeloa, também ele um aficionado da corrida: será capaz Reguilón de aguentar 12 minutos a correr nesses tais 20km/h? O desafio foi feito e o lateral lançou-se a ele...