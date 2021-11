Sergio Reguilón marcou o segundo golo do Tottenham no triunfo (2-1) sobre o Leeds, naquela que foi a primeira vitória de Antonio Conte ao comando dos spurs na Premier League. No final do encontro, o lateral-esquerdo não escondeu a satisfação pelo golo marcado e garantiu querer levar a bola para casa, para mais tarde recordar. [Vídeo: One Football]