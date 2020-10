A carregar o vídeo ...

A viver um arranque de aventura no Tottenham bastante positivo, Sergio Reguilón foi estrela no mais recente vídeo da sua namorada, a youtuber Maria Díaz, no qual a ideia era colocar os conhecimentos futebolísticos da sua cara-metade à prova. O problema foi que nem Reguilón sabia todas as respostas...