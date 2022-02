Reinildo apresenta-se aos adeptos do Atl. Madrid: «Trabalho para estar acima de 100%»

A carregar o vídeo ...

Reinildo Mandavae aproveitou a ocasião para se apresentar aos adeptos do clube."O Reinildo como jogador é uma pessoa batalhadora, uma pessoa que entrega e que dá tudo dentro de campo. Eu como dizer que eu nunca jogo a 100 por cento, jogo sempre a 120 por cento. Procuro sempre trabalhar para estar acima de 100 por cento. Então, é esse Reinildo que as pessoas vão ver, sempre batalhador, sempre lutador e a ajudar a equipa acima de tudo porque é isso que o Reinildo gosta e faz. Quero ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos", disse, em entrevista aos meios de comunicação do emblema colchonero.