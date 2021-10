Relvado de Alvalade em mau estado: veja o que foi feito no intervalo do Sporting-Famalicão

A carregar o vídeo ...

Logo que o árbitro apitou para o intervalo no Sporting-Famalicão entraram os tratadores da relva e foi ligada a rega nas duas metades do terreno de jogo. Os leões mudaram o tapete verde antes do início da época e aproveitaram a última pausa com mais de um mês sem jogar (de 24 de setembro a 23 de outubro entre Marítimo e Moreirense) para o tratar. [Vídeo Bruno Fernandes/Record]