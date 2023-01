Relvado horrível e encharcado e um 'remate' a 80 metros: «Não quis fazer golo, o guarda-redes ajudou-me»

A carregar o vídeo ...

Diego foi sincero no final do jogo da Copinha brasileira em que ajudou o Hercílio Luz-SC a vencer o Capital-TO por 5-2. O jovem jogador, de 19 anos, arrancou um disparo a 80 metros da baliza que contou com um relvado horrível e encharcado para ajudar a colocar a bola na baliza mas também... o guarda-redes adversário. "Não quis fazer golo, quis chutar para a frente. O guarda-redes ajudou-me", deixou claro Diego após o apito final.