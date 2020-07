A carregar o vídeo ...

Pedro, aos 36 minutos, com um remate acrobático na área, e Gerson, aos 51, através de um grande 'tiro' de fora da área, selaram o triunfo do Flamengo, de Jorge Jesus , na quarta-feira, frente ao Boavista, em jogo do Grupo A da Taça do Rio, a segunda fase do campeonato Carioca.