Remate de Valverde (Real Madrid) saiu tão mal que foi parar à varanda do prédio: quem ficou com a bola filmou tudo

A carregar o vídeo ...

Houve um momento caricato no final do Rayo Vallecano-Real Madrid, jogo que os blancos perderam e que redundou no primeiro desaire no campeonato espanhol. Perto do fim do jogo, Fede Valverde tentou o empate mas o remate saiu desastroso. Tão desastroso que a bola entrou numa varanda de um prédio contíguo ao estádio em Vallecas. Quem ficou com a 'redondinha' filmou o momento que foi parar à Internet.