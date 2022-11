Renato Garrido e o arranque luso no Mundial de hóquei em patins: «Ganhámos a defender mais uma vez»

A carregar o vídeo ...

O selecionador nacional, Renato Garrido, mostrou-se satisfeito com a vitória diante da França (5-1) no jogo de abertura de Portugal no Mundial de hóquei em partins. "Queríamos esta prova com uma vitória. Não sabemos qual é o futuro. Não sabíamos qual é o dia de amanhã e queremos ir jogo a jogo", vincou, dando conta que "o plano resultou". "Como disse aos jogadores no final do jogo, ganhámos a defender mais uma vez. As defesas é que permitem mais espaço no jogo e mais contra-ataques", reiterou Garrido.