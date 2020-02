A carregar o vídeo ...

Renato Gaúcho, treinador do Grémio, foi confrontado pelos jornalistas no final do jogo com o Aimoré (que a sua equipa perdeu, por 2-1) com o facto de estar a utilizar a equipa na máxima força, como fez Jorge Jesus, no Flamengo. O técnico, que 'não morre de amores' pelo português, não escondeu a impaciência... (Vídeo Globo Esporte)