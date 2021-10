Renato Gaúcho sobre Jorge Jesus: «Adeptos vão sempre lembrar um treinador que venceu títulos merecidamente»

A carregar o vídeo ...

O Flamengo foi na madrugada desta quinta-feira eliminado da Taça do Brasil pelo Athletico Paranaense (0-3, após um empate a dois golos na primeira mão), e no rescaldo da partida, Renato Gaúcho, o treinador da formação brasileira e que colocou o lugar à disposição , deixou elogios a Jorge Jesus e ao legado que o português deixou no clube. (Vídeo: Arena Web/YouTube)