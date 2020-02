Renato Sanches e as suspeitas sobre a sua idade: «Há miúdos de 15 anos que têm mais barba do que o meu pai»

A carregar o vídeo ...

Renato Sanches jogava no Benfica quando estalou a polémica em torno da sua data de nascimento. Na altura com 18 anos, houve acusações de que teria 24 ou 25 anos.confrontou o jogador com este assunto e Renato Sanches... riu-se . Enviados especiaisa França: David Novo (Jornalista) e Pedro Ferreira (Imagem) - Edição: Joel Pinheiro