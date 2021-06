A carregar o vídeo ...

Renato Sanches foi esta sexta-feira confrontado com o momento que se tornou viral na final do Euro'2016, altura em que o médio-centro apontou para Eder, como que 'escolhendo-o' para ser decisivo, no momento da substituição. "Na final decido a quem aponto o dedo...", atirou, entre risos, o médio-centro do LOSC Lille, em declarações na conferência de imprensa. [Vídeo: UEFA]