Renato Sanches no Record deste domingo: «Benfica foi a primeira opção sempre que estive para sair do Bayern»

Renato Sanches revelou a Record que podia ter regressado ao Benfica por duas vezes. O médio confessou que chegou a falar com Luís Filipe Vieira e Rui Costa, mas garantiu que não sabe as razões para o negócio nunca se ter concretizado. Uma entrevista exclusiva que pode ler na íntegra, no domingo, no seu Record. Enviados especiais Record a França: David Novo (Jornalista) e Pedro Ferreira (Imagem) - Edição: Joel Pinheiro