Renato Sanches podia ter chegado antes a França e para jogar no... PSG: a história inédita contada pelo jogador

A carregar o vídeo ...

Em entrevista a Record, Renato Sanches revelou as razões que o fizeram assinar pelo Lille e confessou, pela primeira vez, que teve uma proposta de um clube francês no ano passado. Nada mais, nada menos do que o... PSG. Enviados especiais Record a França: David Novo (Jornalista) e Pedro Ferreira (Imagem) - Edição: Joel Pinheiro