Renovação de Fábio Vieira praticamente fechada: cláusula de rescisão e duração vão aumentar

A carregar o vídeo ...

O FC Porto quer blindar Fábio Vieira e as conversas nesse sentido estão até já bastante adiantadas, podendo a renovação ser oficial depois de finalizada a temporada. A mais recente pérola do Olival estreada por Sérgio Conceição tem ligação com os dragões até junho de 2022 e uma cláusula de rescisão no valor de 30 milhões de euros, sendo que a intenção dos responsáveis portistas passa por subir estes dois itens, premiando o jogador pela evolução e protegendo-se de eventuais investidas de tubarões europeus nos próximos defeso. A explicação é de José Miguel Machado, jornalista da editoria de FC Porto de Record.