Repórter espanhol apanhado a 'dormir' em direto

José María de Páiz, da emissora RTVC, protagonizou esta quarta-feira um momento que se tornou viral nas redes sociais, ao ser apanhado em pleno direto num momento de 'meditação' ao sol. Tudo aconteceu no programa 'Buenos Días, Canarias', no momento em que a apresentadora Estíbaliz Pérez lhe passou a palavra para apresentar os dados do dia no que à Covid-19 diz respeito. Ora, de Páiz estava tão concentrado no seu 'momento', que teve mesmo de ser despertado pelo operador de câmara.