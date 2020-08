«Respeitem a minha segurança»: Miguel Oliveira apela aos portugueses para não fazerem ajuntamento no aeroporto

A carregar o vídeo ...

Num vídeo publicado no Instagram, Miguel Oliveira apelou aos portugueses para não se juntarem no Aeroporto de Lisboa para o receber, esta segunda-feira, recordando os cuidados que é preciso ter devido à pandemia da Covid-19. O piloto português chega esta tarde à capital portuguesa e muitos fãs já se movimentavam para ir receber Oliveira depois do histórico triunfo no GP da Áustria de MotoGP.