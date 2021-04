Reveladas imagens do polémico exame de italiano de Luis Suárez

A carregar o vídeo ...

O 'Corriere della Sera' revelou esta sexta-feira imagens do célebre exame de italiano a que Luis Suárez se submeteu, no último verão, de forma a adquirir passaporte transalpino e poder transferir-se para Juventus. É possível ver o avançado uruguaio, que acabou por rumar ao Atlético Madrid, em momentos de descontração e risos com os professores e até houve fotografias tiradas no interior da sala. Recorde-se que Suárez admitiu, na sequência de uma investigação, ter tido acesso às perguntas antes de realizar o teste . O caso levou ainda à demissão da reitora da Universidade de Perugia, Giuliana Grego Bolli, assim como à suspensão de um diretor e dois professores da instituição.