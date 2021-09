Revelado áudio completo da conversa entre Bottas e Mercedes na Holanda: «Estou só a brincar»

A carregar o vídeo ...

Conheceu a luz o áudio completo da conversa via rádio entre Valtteri Bottas e a equipa da Mercedes no momento em que o piloto finlandês recebeu ordens para ir aos boxes para dar uma volta 'de borla' para Hamilton poder trocar de pneus e conquistar mais um ponto pela volta mais rápida no GP da Holanda, que decorreu no último domingo. "Estou só a brincar", atirou o finlandês, que esta segunda-feira oficializou a saída para a Alfa Romeo em 2022. [Vídeo: F1 Unfiltered]