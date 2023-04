Revelado áudio de Jorge Jesus: «Marcos Braz disse-me que não podia esperar por mim mais do que uma semana»

A carregar o vídeo ...

Após a saída de Vítor Pereira do comando técnico do Flamengo, o nome de Jorge Jesus foi de imediato apontado para o lugar agora vago. Ora, na página de Instagram Coringa rubro-negro de um adepto do clube e criador de conteúdos digitais (como se lê no perfil), foi esta quinta-feira publicado um áudio do treinador português a revelar ter conversado com Marcos Braz, vice-presidente para o futebol do clube, mas sem terem sido discutidas "condições financeiras". "Disse-lhe que não podia sair já, tinha de me dar algum tempo", afirma JJ, avançando que Braz lhe garantiu que ia colocar um treinador interino. "Não podia esperar por mim mais do que uma semana"