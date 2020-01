Revelado conteúdo da emotiva conversa entre Conor McGregor e a avó de Donald Cerrone

A carregar o vídeo ...

Desde a reação dos comentadores, a Dana White e até ao canto de Donald Cerrone, o UFC partilhou esta quinta-feira um fantástico vídeo no qual mostra o outro lado do combate entre o norte-americano e Conor McGregor. Um dos momentos mais destacados nas redes sociais é aquilo que McGregor diz a Cerrone após o brutal KO que aplicou no octógono, mas também a conversa posterior com a avó deste.