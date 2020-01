A carregar o vídeo ...

A equipa Toyota divulgou imagens inéditas do violento acidente sofrido por Fernando Alonso no decurso da etapa 10 do Dakar'2020. As imagens, recolhidas dentro do habitáculo da Toyota Hilux do espanhol, mostram bem o impacto do choque, que mesmo assim não impediu o espanhol de terminar a etapa e a prova.