O Tottenham joga hoje o seu primeiro encontro sem Mourinho, com o Brighton (18h00) e, um pouco à semelhança do sucedido ontem com o Chelsea - embora em menor dimensão -, dezenas de adeptos protestam contra a presença do clube na Superliga - entretanto cancelada -, pedindo a demissão do presidente Daniel Levy e do grupo ENIC, que controla os spurs.