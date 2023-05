Ricardinho 'engolido' por admiradores: «Quando tens mais fãs no supermercado do que no pavilhão!»

A carregar o vídeo ...

Atualmente no Pendekar, da Indonésia, Ricardinho continua a somar uma legião de fãs que não perdem uma oportunidade de estar com o craque português de futsal. No dia em que arranca a segunda volta da liga - "Novo staff, nova mentalidade, novo objetivo!", escreveu nas redes sociais - o internacional português partilhou um curioso vídeo que dá bem conta do carinho recebido por onde quer que passe [Instagram Ricardinho]