Não podia ser melhor! Ricardinho estreou-se oficialmente no campeonato francês de futsal com um hat trick ao serviço do ACCS Paris, que goleou o Nantes Métropole por 6-0 na jornada inaugural. o jogador português abriu o marcador logo no primeiro minuto de jogo, bisou aos 3' e fechou as contas aos 32'.