Ricardinho foi homenageado pela Câmara Municipal de Gondomar com a medalha de honra do município e uma camisola em filigrana, além de uma pintura do artista plástico Helder Santos. Em retribuição o internacional português ofereceu uma réplica da camisola da seleção à edilidade e aproveitou a ocasião para oferecer a medalha de campeão do mundo ao seu pai.