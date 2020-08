A carregar o vídeo ...

Depois de 7 temporadas em Espanha ao serviço do Inter Movistar, Ricardinho decidiu embarcar numa nova aventura e assinou pelos francese do ACCS Futsal Club. E logo no primeiro jogo de pré-temporada o craque português mostrou ao que foi, ao sentar (literalmente) um adversário na quadra. O melhor mesmo é ver. [Vídeo: Facebook].