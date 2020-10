A carregar o vídeo ...

O ACCS Asnières Villeneuve derrotou no fim de semana o Chavanoz por 14-2, numa partida na qual Ricardinho, mesmo sem marcar, foi figura com alguns pormenores deliciosos. Veja dois deles, nesta compilação com os cinco melhores gestos técnicos dessa partida, onde, refira-se, Bruno Coelho bisou.