Ricardo Carvalho: «Os adeptos do Marselha adoram a maneira de ser do André Villas-Boas»

Ricardo Carvalho acredita que a honestidade e frontalidade de André Villas-Boas tem ajudado o treinador português no comando técnico do Marselha. O ex-internacional luso, atual treinador-adjunto de AVB, afirma ainda que os resultados obtidos desde o arranque da temporada têm ajudado os adeptos e jogadores a acreditarem, ainda mais, nas ideias do antigo treinador do FC Porto. [Vídeo: Omnisport]