Ricardo Horta 'finta' interesse do Benfica: «Não é o momento para falar disso»

Ricardo Horta é uma das grandes novidades na Seleção Nacional. O avançado do Sp. Braga está de regresso após oito anos de ausência e é uma das armas que pode vir a ser lançada por Fernando Santos no duelo de quinta-feira, com a Espanha, para a Liga das Nações. Antes de mais um treino, Ricardo Horta participou na conferência de imprensa e foi naturalmente confrontado com o interesse do Benfica.