Ricardo Horta surpreendido por... cabras na sessão fotográfica após renovar pelo Sp. Braga

Ricardo Horta assinou ontem, quinta-feira, um novo contrato com o Sp. Braga válido até 2028. Na sessão fotográfica após a oficialização do novo vínculo, o internacional português foi surpreendido pela presença de várias cabras no estúdio. Reencontro entre GOAT's [n.d.r.: Greatest Of All Time ou O Melhor de Todos os Tempos, em português] no Sp. Braga. [Vídeo: SC Braga]