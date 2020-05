A carregar o vídeo ...

Depois da polémica com André Ventura , Ricardo Quaresma dá outro pontapé na discriminação ao apoiar a primeira equipa de futebol portuguesa de raparigas ciganas: as Big Powers, de Santa Tecla (Braga). Esta segunda-feira, dia 25, o internacional português falará no Canal 11 (11h00, 19h40 e 00h15) sobre a sua paixão pelo futebol, o racismo e a igualdade de género, no programa Amor à Camisola