Ricardo Sousa defronta o filho Afonso no sábado e o duelo já começou a 'ferver' em casa

O Mafra-Belenenses SAD de sábado, para a Allianz Cup, será tudo menos um jogo normal para uma família em particular. É que Ricardo Sousa, treinador do Mafra, vai enfrentar o filho Afonso Sousa, que representa os azuis do Jamor. Um duelo que já começou em casa, com o técnico a picar o seu 'menino' neste vídeo. De resto, o jovem médio, que recentemente esteve nos PodCast Record , já tinha falado deste encontro muito especial.