Ricardo Velho, guarda-redes do Farense, ficou mal na fotografia no lance do segundo golo do Casa Pia, no jogo que marcou o regresso do clube algarvio à Liga Betclic duas épocas depois e que os gansos venceram por 3-0. Quem agradeceu foi Pablo Roberto, que tinha entrado aos 56 minutos e faturou menos de dez minutos depois de entrar em campo. [Vídeo: Vsports]