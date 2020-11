Ricciardo "enojado" por a F1 mostrar repetidas imagens do acidente de Grosjean: «Isto não é entretenimento!»

A carregar o vídeo ...

Daniel Ricciardo mostrou-se muito irritado por a Fórmula 1 ter divulgado imagens pormenorizadas dono GP Bahrein, no domingo. O piloto australiano diz que parecia Hollywood e lembrou que a família do francês, bem como as famílias de todos os pilotos, estavam a acompanhar a corrida. "Estou feliz por ele estar bem, mas estou enojado e desapontado por a Fórmula 1 mostrar pela televisão repetições depois de repetições do fogo, do carro partido em dois e, como se não fosse suficiente, imagens dele a bordo do carro. A família do Grosjean está a ver isto, as nossas famílias estão a ver isto... é injusto, não é entretenimento! Estou com raiva, isto foi tratado de forma muito pobre, parecia um jogo e não é. Temos sorte por ele estar cá, mas a história podia ter sido diferente... Mostrar como se fosse algo de Hollywood não foi bom", disse Ricciardo.