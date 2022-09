Ricciardo revela planos para o futuro a Pérez: «Vou tirar um ano e voltar em 2024»

A carregar o vídeo ...

Daniel Ricciardo revelou este domingo, momentos antes do arranque do Grande Prémio da Holanda, em conversa com o mexicano Sergio Pérez que vai tirar um ano sabático e voltar à Fórmula 1 só em 2024. Num vídeo que está a circular pelas redes sociais é percetível o discurso do australiano em inglês para com o piloto da Red Bull, que coloca assim um ponto final nos rumores que o colocavam como possível piloto de reserva da Mercedes em 2023.