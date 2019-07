Ricciardo volta a fazer das suas: golpe baixo em Sainz deixou o espanhol em mau estado até ao fim da corrida

A carregar o vídeo ...

Antes do Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, que decorreu este fim de semana, Daniel Ricciardo protagonizou um momento de boa disposição com Carlos Sainz. Enquanto o espanhol da McLaren dava uma entrevista, sofreu um inesperado golpe baixo do australiano da Renault. Ao partilhar o momento nas redes sociais, Sainz admitiu que ainda estava com dores durante as últimas 10 voltas da corrida. [Vídeo: Instagram Carlos Sainz]