Depois do jogo com a Coreia do Sul, nos oitavos de final do Mundial, Richarlison ensinou a Ronaldo, o 'Fenómeno', a 'dancinha do pombo' com que tem comemorado os golos pela seleção do Brasil no Mundial, e acabou por prestar uma espécie de homenagem aos pés do antigo craque canarinho... (Vídeo FIFA/Twitter)