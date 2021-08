Richarlison regressou aos treinos no Everton esta quinta-feira, onde foi recebido com pompa e circunstância. O avançado canarinho pôde colocar ao peito a medalha de ouro conquistada ao serviço da seleção brasileira em Tóquio'2020 e mostrou-a aos companheiros, que os esperavam com uma 'tarja' gigante a parabenizar o jogador pela conquista. [Vídeo: OneFootball]